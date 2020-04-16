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История в датах: 16 апреля

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Фото: ТАСС
16 апреля 1898 года было опубликовано первое собрание сочинений писателя Максима Горького — тогда оно составило два тома. На фото: А.М. Горький в своем рабочем кабинете, 1931 год
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Фото: ТАСС/В. Матыцин
16 апреля 1934 года в СССР было учреждено звание Героя Советского Союза. На фото: награда Героя Советского Союза контр-адмирала В.Л. Березовского
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
16 апреля 1978‎ года родился актер и телеведущий Иван Ургант. На фото: Иван Ургант на XXII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце
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Фото: Getty Images
16 апреля 1964 года американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, облетевшей земной шар. На фото: Джеральдина Мок в 1964 году
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