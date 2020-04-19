История в датах: 19 апреля

19 апреля 1987 года родилась российская теннисистка Мария Шарапова, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема в разные годы). На фото: Мария Шарапова в матче четвертого круга Открытого Чемпионата Англии по теннису среди женщин, 2012 год