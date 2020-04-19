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История в датах: 19 апреля

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
19 апреля во многих странах мира отмечается весенний праздник — День подснежника. На фото: цветение подснежников на Медведь-горе в Крыму в 2017 году
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
19 апреля 1970 года с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. На фото: «копейка» на Воробьевых горах в Москве в 1971 году
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Фото: commons.wikimedia.org
19 апреля 1943 года началось вооруженное восстание узников варшавского гетто в оккупированной Польше. На фото: арест евреев во время восстания
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
19 апреля 1987 года родилась российская теннисистка Мария Шарапова, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема в разные годы). На фото: Мария Шарапова в матче четвертого круга Открытого Чемпионата Англии по теннису среди женщин, 2012 год
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