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История в датах: 14 апреля

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
14 апреля 1941 года на Камчатке была открыта Долина гейзеров. На фото: Дачные горячие источники в Малой долине гейзеров, 2017 год
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Фото: ТАСС
14 апреля 1930 года — день смерти великого русского поэта Владимира Маяковского. На фото: поэт Владимир Маяковский на выставке рисунков сатиры, 1929 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
14 апреля 1951 года родился Петр Мамонов – поэт, рок-музыкант, режиссер, актер театра и кино. На фото: Петр Мамонов во время концерта в ЦДХ в 2016 году
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
14 апреля в Калининграде отмечается День селедки. На фото: жители города во время праздновании XI Дня селедки, 2016 год
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