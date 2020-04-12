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История в датах: 12 апреля

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Фото: Роскосмос
12 апреля в России отмечается День космонавтики. На фото: строительство космодрома «Восточный», 2016 год
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Фото: TASS/Imago
12 апреля 1933 года родилась испанская оперная звезда Монтсеррат Кабалье. На фото: певица в 2012 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
12 апреля 1943 года был основан Российский научный центр «Курчатовский институт». На фото: дом-музей Игоря Курчатова
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Фото: upload.wikimedia.org
12 апреля 1981 года состоялся вывод на орбиту первого многоразового транспортного космического корабля «Колумбия» с астронавтами на борту. На фото: запуск корабля
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