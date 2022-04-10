История в датах: 10 апреля

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Фото: Global Look Press/Alexander Novikov
10 апреля 1981 года в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики. На фото: здание музея в 2016 году
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На фото: ТАСС/Марк Редькин
10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. На фото: жительницы освобожденной Одессы вручают вошедшему в город партизанскому отряду красное знамя, которое хранили 2,5 года
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Фото: commons.wikimedia.org
10 апреля отмечается Международный день движения Сопротивления, которое развернулось в Европе в годы Второй мировой войны на территориях, оккупированных Германией и ее союзниками. На фото: французские партизаны, 1944 год
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