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История в датах: 11 апреля

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Фото: ru.wikipedia.org
11 апреля 1868 года в Японии упразднили сегунат. На фото: Минамото-но Ёритомо, первый сёгун, правивший в XII веке
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Фото: ru.wikipedia.org
11 апреля 1857 года российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла
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Фото: Global Look Perss
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На фото: узники Дахау празднуют освобождение, 1945 год
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
11 апреля 1968 года родился писатель-фантаст Сергей Лукьяненко
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