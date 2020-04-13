История в датах: 13 апреля

13 апреля 1895 года в Петербурге был учрежден Государственный Русский музей. На фото: здание музея в 2018 году
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Фото: commons.wikimedia.org/Imperial War Museums
13 апреля 1904 года в гавани Порт-Артура подорвался на мине и затонул флагман 1-й Тихоокеанской эскадры броненосец «Петропавловск», в числе погибших оказались художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров
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Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев
13 апреля 1883 года родился композитор Александр Александров, автор гимна СССР и РФ. На фото: Александр Александров в 1938 году
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Фото: Global Look Press/Tomas Abad
13 апреля 1870 года в Нью-Йорке был основан Метрополитен-музей — крупнейший художественный музей США. На фото: здание музея в 2016 году
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