Минприроды грозит штрафом за покупку подснежников

Минприроды России призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения, говорится на сайте ведомства.

Штраф за вред, причиненный одному побегу растения составляет 300 рублей, а уничтожение места произрастания цветов будет караться суммой в 450 тыс. рублей за 1 га.

В случае отягчающих обстоятельств — продажи, приобретения или пересылки краснокнижной флоры — штраф увеличится в три раза.

Борьбу с нелегальным промыслом первоцветов возьмут на себя региональные органы власти.

Ранее сообщалось, что в Крыму обезвредили банду цветочных браконьеров. Было изъято около 2 тыс. подснежников на сумму 883 тыс. рублей.