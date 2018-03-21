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Минприроды грозит штрафом за покупку подснежников

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Фото: РИА/Сергей Мальгавко
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Минприроды России призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения, говорится на сайте ведомства.

Штраф за вред, причиненный одному побегу растения составляет 300 рублей, а уничтожение места произрастания цветов будет караться суммой в 450 тыс. рублей за 1 га.

В случае отягчающих обстоятельств — продажи, приобретения или пересылки краснокнижной флоры — штраф увеличится в три раза.

Борьбу с нелегальным промыслом первоцветов возьмут на себя региональные органы власти. 

Ранее сообщалось, что в Крыму обезвредили банду цветочных браконьеров. Было изъято около 2 тыс. подснежников на сумму 883 тыс. рублей.

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