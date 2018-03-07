Прямой эфир

В Москве проходят рейды против нелегальной торговли цветами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве проводятся проверки с целью пресечь нелегальную торговлю цветами в преддверии 8 Марта. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«С 5 по 9 марта мы проводим плановые проверки, цель которых — пресечь незаконную торговлю цветами. Всего в рейдах участвует более 360 человек — представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов», — цитирует Немерюка пресс-служба департамента.

Глава ведомства добавил, что помочь могут и сами граждане, сообщив на «горячую линию» о нарушениях.

В пресс-службе напомнили, что такие рейды проводятся в столице ежегодно. Чаще всего стихийные торговые точки возникают возле станций метро, остановок общественного транспорта, вокзалов и железнодорожных платформ, а также на наиболее загруженных улицах.

На подобных развалах торгуют контрабандными цветами, которые не прошли фитосанитарный контроль, а значит, они могут вызвать кожные и дыхательные заболевания. В департаменте призывают не покупать цветы в таких местах.

По словам специалистов, самый дешевый букет тюльпанов обойдется жителям столицы в 250 рублей, а миксовый букет с тюльпанами, сиренью, ирисами и другими цветами будет стоить около 1 тыс. рублей. В качестве подарка всё чаще выбирают косметику, парфюмерию, продуктовые корзины, сувениры, книги и электронику. Средний чек за подарок составит 1,85 тыс. рублей.

Напомним, с 6 по 10 марта в честь Международного женского дня в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волонтеры акции «Вам, любимые» поздравят женщин по всей России с 8 Марта
В Москве к 8 Марта бесплатно покажут популярные советские фильмы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017