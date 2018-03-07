В Москве проходят рейды против нелегальной торговли цветами

В Москве проводятся проверки с целью пресечь нелегальную торговлю цветами в преддверии 8 Марта. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«С 5 по 9 марта мы проводим плановые проверки, цель которых — пресечь незаконную торговлю цветами. Всего в рейдах участвует более 360 человек — представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов», — цитирует Немерюка пресс-служба департамента.

Глава ведомства добавил, что помочь могут и сами граждане, сообщив на «горячую линию» о нарушениях.

В пресс-службе напомнили, что такие рейды проводятся в столице ежегодно. Чаще всего стихийные торговые точки возникают возле станций метро, остановок общественного транспорта, вокзалов и железнодорожных платформ, а также на наиболее загруженных улицах.

На подобных развалах торгуют контрабандными цветами, которые не прошли фитосанитарный контроль, а значит, они могут вызвать кожные и дыхательные заболевания. В департаменте призывают не покупать цветы в таких местах.

По словам специалистов, самый дешевый букет тюльпанов обойдется жителям столицы в 250 рублей, а миксовый букет с тюльпанами, сиренью, ирисами и другими цветами будет стоить около 1 тыс. рублей. В качестве подарка всё чаще выбирают косметику, парфюмерию, продуктовые корзины, сувениры, книги и электронику. Средний чек за подарок составит 1,85 тыс. рублей.

Напомним, с 6 по 10 марта в честь Международного женского дня в Москве пройдет более 50 бесплатных мероприятий.