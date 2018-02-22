Банду цветочных браконьеров обезвредили в Крыму

Продавцов краснокнижных подснежников поймали в Крыму. Об этом сообщил мэр Керчи Сергей Бороздин.

По его словам, сотрудники экологического надзора в ходе рейда изъяли у четырех керченских торговцев цветами около 2 тыс. подснежников, которые занесены в Красную книгу России и Крыма. В отношении преступников составили протоколы об административных правонарушениях по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу». Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, протоколы уже направлены в суд.

Как сообщает НСН, общая сумма ущерба составила 883,8 тыс. рублей. Теперь браконьеры должны будут возместить его в денежном эквиваленте. Несмотря на ощутимые суммы штрафов, продажа подснежников становится сезонным бизнесом в Симферополе, Алуште, Ялте, Керчи и Феодосии, отметили в администрации Керчи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что браконьеры в Приморье пытались продать шкуру амурского тигра за 3,6 млн рублей.