Разработана способная за 0,3 секунды отличить браконьера программа

Искусственный интеллект, который за доли секунды определяет браконьеров, разработали ученые из Университета Южной Калифорнии. Алгоритм SPOT научился отличать животных от браконьеров на снимках беспилотников всего за 0,3 секунды. Об этом сообщается в аннотации к научной статье на сайте EurekAlert.

Искусственный интеллект делает это с помощью состоящей из 180 тыс. инфракрасных видеороликов базы данных. Ранее на обработку таких снимков уходило около 10 секунд.

Для ускорения работы системы ученые объединили ее с облачной вычислительной платформой Microsoft Azure, благодаря чему время обработки данных удалось сократить с 10 до 0,3 секунды.

Теперь зоозащитники практически в режиме онлайн больше смогут понять, кто попал в объектив инфракрасной камеры — животное или человек.

Защитники дикой природы задействуют беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с инфракрасными камерами для поиска браконьеров в ночное время, передает телеканал «360».