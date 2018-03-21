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Меркель поставит отношения с Россией на «новую основу»

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Фото: РИА/Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости поставить на «новую основу» отношения с Россией. Над этим должно работать немецкое правительство, добавила политик.

Меркель добавила, что правительству ФРГ нужно и дальше работать над сохранением суверенитета Украины.

«Предстоит и дальше работать над выполнением Минских договоренностей, сохранением суверенитета Украины и поставить на новую основу отношения с Россией при реализации Минских соглашений», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Накануне, 20 марта, Меркель призвала Россию доказать непричастность к отравлению Сергея Скрипаля.

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