Меркель и Си Цзиньпин поздравили друг друга с переизбранием

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора поздравили друг друга с переизбранием и отметили необходимость к углублению стратегического партнерства между Берлином и Пекином. Об этом сообщила в субботу пресс-служба немецкого кабмина.

«Канцлер пригласила китайский кабмин на межправительственные консультации в Берлин в этом году, председатель КНР пригласил канцлера посетить Китай», — уточнили в пресс-службе правительства ФРГ.

Меркель и Си Цзиньпин обсудили проблему урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также ряд вопрос двустороннего сотрудничества.