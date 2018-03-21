Россия и Запад поговорили каждый о своем

В МИД России 21 марта прошел брифинг для аккредитованных в России иностранных послов, посвященный делу об отправлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Общая суть послания Москвы заключалась в том, что требовать от России объяснений в ситуации, когда на российскую гражданку напали на британской территории, абсолютно абсурдно. Однако РФ готова к расследованию совместными усилиями. Встречные ремарки британских дипломатов, солидарность с которыми в очередной раз выразили дипломаты из США, Швеции, Франции и Германии, показали – Запад Россию услышать не захотел. Шансов выйти на взаимодействие с Лондоном по делу Скрипаля фактически нет, признал в беседе с "Известиями" и российский дипломатический источник.

В общей сложности на Смоленскую площадь в среду днем съехались представители более 150 иностранных посольств. Главным докладчиком, призванным донести до них позицию России относительно отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стал глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков. В брифинге также приняли участие четверо представителей Минобороны и Министерства промышленности и торговли.

Суть выступления Владимира Ермакова заключалась в том, что требовать от России каких-либо объяснений в ситуации, когда представителям страны не дают доступа к пострадавшим российским гражданам и отказываются от любого взаимодействия, как минимум нелогично.

- Элементарная логика подсказывает два варианта: британцы либо не способны обеспечить защиту на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно – мы никого ни в чем не обвиняем при этом – срежиссировали нападение на российскую гражданку, - заявил российский дипломат.

Представителям дипкорпуса также напомнили, что Россия уничтожила весь запас остававшегося еще с советских времен химического арсенала – порядка 40 тысяч тонн, и это подтверждено международными экспертами. А значит, обвинениями в наличии у России некоего незадекларированного химического оружия британцы, по сути, бросают тень на всю Организацию по запрещению химоружия. Кроме того, Владимир Ермаков выразил недоумение по поводу нежелания британцев делиться какими-либо данными по делу Скрипалей, меж тем как реальные улики с места преступления за прошедшее время могли вообще исчезнуть.

Подчеркнув, что Россия далека от стремления голословно обвинять кого-либо и строить конспирологические теории, российский дипломат, тем не менее, допустил, что история с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери могла быть «срежиссирована из-за океана» партнерами Великобритании, все еще сохраняющими крупнейший арсенал химоружия.

О какой заокеанской стране идет речь, прямо заявил выступивший после Владимира Ермакова начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов. По его словам, США до сих пор не уничтожили свой арсенал химоружия, ссылаясь на нехватку средств для этого.

Кроме того, представитель Минобороны напомнил, что именно США был продан британский патент от 1962 году на производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX. Выводов он делать не стал, предоставив это публике.

Последовавшие вопросы из зала показали, Запад Россию по-прежнему не слышит и слышать не хочет. Отвечая на вопрос представительницы британского посольства о том, почему все-таки Москва не заявила производство в стране «Новичка», как западная пресса именует примененное при отравлении Скрипаля вещество, Владимир Ермаков отметил, что сам этот вопрос говорит о том, «сколь далеки мы на данный момент в своих оценках и подходах». А затем призвал Лондон «оторваться от русофобии и островного мышления» и не позориться, говоря про «каких-то новичков, старичков, дурачков».

Сразу по завершению брифинга иностранные дипломаты воздержались от каких-либо оценок сделанных заявлений. Большинство представителей посольств стран ЕС отказались от любых комментариев на этот счет.

- Британцы на прямые контакты с нами отказываются идти, и косвенные тоже. И то, что пробы нам дадут, крайне маловероятно. Они используют лазейки, чтобы этого избежать, - сказал «Известиям» осведомленный российский диписточник.

В этой ситуации России, возможно, придется прибегнуть к помощи третьих стран. Одной из них может стать Япония, где на этой неделе побывал глава российского МИД Сергей Лавров. На встрече в Токио глава российской дипломатии рассказал японскому коллеге Таро Коно "о пока еще тщетных усилиях добиться разъяснений фактов от британских коллег" и выразил надежду, что, может быть, Токио удастся стать своего рода посредником в этом деле и добиться нужных Москве ответов от Лондона.