Путин поздравил россиян с праздником весеннего равноденствия Навруз

Российский лидер Владимир Путин поздравил народы России с праздником Навруз и пожелал россиянам успехов, семейного благополучия и богатого урожая, сообщила пресс–служба Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что день весеннего равноденствия «является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов нашей страны».Традиции праздника бережно передаются из поколения в поколение, добавил президент.

«И конечно, в эти дни принято вспоминать предков, помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке», — приводит слова Путина «Федеральное агентство новостей».

Накануне президент России Владимир Путин встретился с победителями и участниками Паралимпийских игр.