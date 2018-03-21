Госдума поздравила Путина аплодисментами

Депутаты Государственной думы продолжительными аплодисментами поздравили президента Владимира Путина с переизбранием на высший государственный пост.

В среду, 21 марта, в начале пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в ближайшее время Центризбирком России подведет окончательные результаты выборов и добавил, что Путин одержал победу, заручившись поддержкой большинства россиян.

«Давайте его поздравим с этой победой», — предложил он, передает «Федеральное агентство новостей». Инициативу Володина депутаты поддержали продолжительными громкими аплодисментами. Спикер Госдумы назвал победу Путина исторической, потому что «впервые в политической истории России кандидат на выборах президента набирает поддержку большинства граждан нашей страны».

Согласно предварительным данным ЦИК, Владимир Путин одержал победу на выборах президента с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов.