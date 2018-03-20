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Президент встретится с участниками Паралимпийских игр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин встретится с победителями и участниками Паралимийских игр. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это будет и награждение, и беседа с участниками.

«Президент будет чествовать наших героев — победителей и участников Паралимпийских игр. Это будет и награждение, и общение, как это обычно бывает», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что российский лидер вручит госнаграды победителям и призерами XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане 20 марта. Они завоевали 24 медали (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете.

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