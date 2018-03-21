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Воробьев взял под личный контроль ситуацию с полигоном «Ядрово»

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Ситуация с мусорными полигонами находится на личном контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева, а на полигон «Ядрово» под Волоколамском мусор прекратят завозить уже в эту субботу. Об этом сообщил заместитель председателя подмосковного правительства Александр Чупраков.

По словам чиновника, работы по подготовке так называемой новой карты полигона, соответствующей проектным решениям и сделанной со всеми требованиями природоохранного законодательства, будут завершены до 24 марта.

Зампред правительства также напомнил, что начиная с 24 марта к дегазации «Ядрово» приступит голландская компания, с которой уже заключен контракт. Соответствующие работы будут завершены до 15 июня.

«В результате этого мы практически устраним неприятный запах на полигоне», — цитирует Чупракова телеканал «360».

Свалочный газ будет собираться с полигона и сжигаться с помощью высокотемпературного факела, отметил зампред.

Так как полигон «Ядрово» за время работы накопил большое количество свалочного газа, полностью исключить появление неприятных запахов невозможно, признал Чупраков, добавив, что власти с пониманием относятся к жалобам жителей и делают всё возможное, чтобы произвести его дегазацию как можно быстрее.

Зампред добавил, что выброс свалочного газа произошел на полигоне в ночь на среду в результате резкого падения давления.

«Места выбросов были сразу выявлены, затампонированы, в том числе и чистыми грунтами», — заверил Чупраков.

Отметим, по последней информации около 60 учеников из разных школ в Волоколамске обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие.

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