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Audi отзывает в России автомобили пяти моделей

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Фото: TASS/DPA/Stephan Goerlich
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Порядка 20 автомобилей Audi отзывают в РФ из-за возможных проблем с функцией экстренного вызова. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат марки Audi моделей А3, A4, A5, А6, А7, Q3. Программу мероприятий по проведению добровольного отзыва представляет ООО «Фольксваген Груп Рус», являющееся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Всего отзываются 18 транспортных средств, реализованных в 2017 году с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва называется ограниченная функция экстренного вызова. Так, соединение с центром Audi возможно только посредством голосового канала, а по SMS — недоступно. Обратный вызов автомобиля из центра Audi невозможен. На отзываемых автомобилях заменят диагностический интерфейс шин, данных и блок управления онлайн-служб.

О необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ автомобилистов уведомят путем рассылки писем или по телефону. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в феврале Audi отзывала почти 5 тыс. автомобилей в России из-за риска возгорания.

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