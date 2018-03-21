Более 100 мероприятий пройдет к 150-летию Горького в Нижнем Новгороде

Более 100 мероприятий запланировано к празднованию 150-летия Максима Горького в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала директор департамента культуры Наталья Суханова на заседании городской думы.

В 2018 году запланировано более 100 мероприятий, посвященных юбилею классика Максима Горького. На протяжении всего года будут проходить всевозможные выставки, конкурсы, чтения, концерты, спектакли и многое другое, сообщает ИА «НьюсНН».

К юбилею начали готовиться еще в 2017 году. Были отреставрированы два памятника писателю, три филиала Государственного музея имени Горького. Реставрируются и разнообразные экспонаты.

В новогодние празднества прошел семейный фестиваль «Горьковская елка», а осенью 2017 года был запущен межрегиональный музейно-туристический маршрут «По Руси с Максимом Горьким», который объединил Нижний Новгород, Казань и Москву. Проект был разработан на средства президентского гранта.

Также 15 января этого года в Нижегородском метрополитене пустили один состав электропоезда, тематически оформленного по произведениям писателя.