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Выставка произведений Горького откроется в Липецке

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Выставка «Сторож станции «Добринка», посвященная Максиму Горькому, откроется в Липецке в конце марта, сообщает пресс-служба липецкого областного краеведческого музея.

28 марта состоится открытие выставки «Сторож станции «Добринка», на которой будут представлены разнообразные прижизненные издания произведений Максима Горького, открытки, фотографии станции «Добринка» и другие экспонаты, сообщает GOROD48.

Выставка приурочена к 150-летию классика. Будущий советский писатель Алексей Пешков побывал на территории Липецкого края в 1888 году, когда ему было всего 20 лет. Четыре месяца он проработал сторожем на станции «Добринка», а затем его перевели.

В будущем писатель создаст рассказ «Сторож», который является автобиографическим, а по мотивам услышанной здесь истории он напишет рассказ «Скуки ради».

Этим четырем месяцам пребывания на территории края и будет посвящена выставка. Увидеть экспозицию можно будет со дня открытия и до 28 октября 2018 года.

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