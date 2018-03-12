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Модный показ устроят в научной библиотеке в Липецке

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«Модный уикенд» устроят в научной библиотеке Липецка. Он пройдет в последние выходные марта и будет посвящен 100-летию библиотеки. В программе — показ Театра мод и лекции о красоте.

Как уточняет GOROD48, в первый день липецкие дизайнеры продемонстрируют свои коллекции одежды. Также лучшие стилисты города расскажут зрителям о новых тенденциях в прическе и макияже. А библиотека, в свою очередь, представит уникальную книжную коллекцию. Весь второй день «Модного уикенда» в библиотеке  будут проходить мастер-классы от городских экспертов.

Портал iz.ru сообщал о том, что 10 марта российский кутюрье Слава Зайцев провел последний в своей карьере показ мод. Он состоялся в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia и был приурочен к 80-летию модельера.

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