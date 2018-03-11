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Слава Зайцев провел последний в карьере сезонный показ

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Знаменитый российский кутюрье Слава Зайцев провел последний в своей карьере показ мод, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию iz.ru.

Показ коллекции осень-зима – 2018/2019 прошел 10 марта в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia (MBFWR) и был приурочен к 80-летию модельера. Он совместил его со специальным ретроспективным шоу.

По словам модельера, он не собирается завершать карьеру, но устраивать сезонные показы больше не будет.

«Я закончил регулярные сезонные показы, но не творчество, и продолжу радовать вас специальными проектами», — ранее рассказал он.

В общей сложности за 10 лет регулярных сезонных показов Слава Зайцев представил более 10 тыс. образов, а по подиуму прошлись более 1 тыс. моделей.

Известный российский модельер родился 2 марта 1938 года в городе Иваново. В 1956 году он закончил местный химико-технологический техникум по специальности «художник текстильного рисунка», после чего поступил в Московский текстильный институт. 

4 марта кутюрье дал эксклюзивное интервью газете «Известия», в котором рассказал о своем видении моды, достижениях и российской Fashion-индустрии.

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