Дизайнер Вячеслав Зайцев проведет последний в карьере сезонный показ

Знаменитый российский кутюрье Вячеслав Зайцев объявил, что завершает создание сезонных коллекций и больше не будет проводить регулярные показы.

Как стало известно порталу iz.ru, 10 марта дизайнер в последний раз откроет Неделю моды в Москве. В честь своего 80-летия Зайцев устроит специальный ретроспективный показ.

«Мне всегда хотелось делать что-то яркое и интересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность. Во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia мои коллекции увидели десятки тысяч людей, и я благодарю свою преданную публику за то, что вы были со мной все эти 10 лет. Я закончил регулярные сезонные показы, но не творчество, и продолжу радовать вас специальными проектами», –– рассказал дизайнер.

Всего за 10 лет регулярных сезонных показов Зайцев представил более 10 тыс. образов.

Президент Национальной палаты моды и Недели моды в Москве Александр Шумский отметил, что Слава Зайцев один из самых значимых дизайнеров, который оказал огромное влияние на российскую моду.

«Коллекции модельера из сезона в сезон вызывают большой интерес, а у самого Вячеслава Михайловича большое количество учеников и последователей. Я поддерживаю решение Славы выйти из сезонной гонки показов, такие коллекции, как у него, требуют большого напряжения и работы», –– сказал Шумский.

4 марта Слава Зайцев дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о своем видении моды, достижениях и о российской Fashion-индустрии.