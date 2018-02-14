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Модный старт: подиумы Нью-Йорка

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Фото: Global Look Press
Финальный выход на показе Tory Burch
Фото: REUTERS
На бэкстейдже перед показом Jeremy Scott
Фото: REUTERS
Яркие детали с показа Bottega Veneta на Неделе моды в Нью-Йорке
Фото: REUTERS
Во время шоу Bottega Veneta осень-зима 2018/19
Фото: REUTERS
Новая коллекция от бренда Bottega Veneta в Нью-Йорке
Фото: REUTERS
Знаменитая американская модель Джиджи Хадид на бэкстейдже модного бренда Brandon Maxwell
Фото: REUTERS
Одна из моделей позирует фотографу перед началом показа новой коллекции Brandon Maxwell
Фото: REUTERS
Модели на репетиции перед началом шоу модного дома 3.1 Phillip Lim
Фото: REUTERS
Новая коллекция осень-зима модного бренда 3.1 Phillip Lim в Нью-Йорке
Фото: REUTERS
Аксессуары из новой коллекции 3.1 Phillip Lim в Нью-Йорке
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
На финальный поклон Каролина Эррера вышла вместе со своим преемником Уэсом Гордоном, который в следующем сезоне покажет свою новую авторскую коллекцию
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