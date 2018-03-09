Липецкий проект «Память Вечного огня» получил премию ЦФО

Проект «Память Вечного огня» Липецкой областной научной библиотеки удостоен премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства.

Впервые на единой технологической платформе собрана и структурирована краеведческая информация о памятных местах Великой Отечественной войны не только по видам объектов, но и по географическому признаку, передает Lipetskmedia. Уникальность ресурса заключается в том, что на нем представлены копии учетных карточек воинских захоронений с возможностью поиска в каждом районе и конкретного солдата по фамилии.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Елена Ямпольская намерена на законодательном уровне освободить российские библиотеки от контрольно-кассовой техники. При не самой высокой прибыли, по самым скромным расчетам, большая часть ее пойдет на закупку кассовых аппаратов, а затем придется еще тратиться и на их обслуживание.