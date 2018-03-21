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Театр драмы имени Горького в Самаре ожидает реконструкция

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В Самаре обсудили реконструкцию академического театра драмы имени Горького, техническое оснащение которого устарело. Вице-премьер Ольга Голодец поручила Министерству культуры РФ и правительству региона подготовить проект и обеспечить финансирование работ, передает НИА «Самара».

Драматический театр ведет свой отсчет с 1851 года, когда Самаре был присвоен статус губернского города. Первая профессиональная труппа выступала в специально приспособленном доме купца Лебедева. В 1854 году особняк Лебедева сгорел. В 1888 году по проекту архитектора М.Н. Чичагова было построено новое каменное здание театра в псевдорусском стиле. Горожане стали называть его «теремком» или «пряничным домиком».

Также 20 марта стало известно, что реконструкцию старого городского цирка на улице Молодогвардейской планируют начать в 2019 году. По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, проект получил поддержку правительства России.

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