Жители Самары выберут облик стены на площади Славы

Власти Самары открыли интернет-портал «самарарешает.рф», посвященный общественному голосованию о судьбе стены на площади Славы. На сайте горожане смогут узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции комплекса.

Идеи жителей будут рассмотрены экспертами и опубликованы. За предложенные варианты можно будет проголосовать. Об этом сообщает НИА «Самара».

Стена на площади Славы была построена в 2015 году и вызвала множество споров среди общественности относительно своего внешнего облика. Вопрос решится окончательно после выборов 18 марта, где горожане смогут высказать свое мнение насчет реконструкции в специальных пунктах на избирательных участках.