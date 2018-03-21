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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Реальные доходы россиян выросли, в феврале они составили 4,4% в годовом выражении, передает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат. Отмечается, что последний раз реальные доходы в годовом сравнении увеличивались около года назад.

В январе 2018-го реальные доходы понизились в реальном выражении на 7,0% из-за единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей в январе 2017 года, сообщает Росстат. Если данную выплату не учитывать, то доходы россиян в январе этого года в реальном выражении сохранились на уровне января 2017 года.

В номинальном выражении, указывает Росстат, доходы населения в феврале 2018 года составили 31 472 рубля, эта цифра на 7,3% выше, чем в феврале 2017 года. Рост средней заработной платы в феврале 2018 года составил 12,1% в номинальном и 9,7% в реальном выражении к февралю 2017 года.

В 2018 году рост реальных доходов населения России ожидается на уровне 2,3%, прогнозировал кабмин.

Ранее в среду стало известно, что россияне второй год подряд демонстрируют улучшение потребительского настроения. Около 23% населения считают, что их материальное положение улучшится.

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