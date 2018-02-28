Прямой эфир

Ставки по вкладам населения достигнут минимума к концу 2019 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ставки по вкладам достигнут минимума к концу 2019 года, остановившись на уровне 5–6%. Такой прогноз сделали аналитики по итогам отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о развитии рынка депозитов физлиц в 2017 году.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что ставки по вкладам населения ниже опускаться не будут из-за дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ до 6,25%. Такой она станет к концу 2019 года, когда потенциал смягчения монетарной политики регулятора будет исчерпан.

Достижение минимального значения доходности могло бы произойти и раньше, если бы не депозитная политика банков, попавших на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

По словам управляющего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александра Сараева, главной причиной падения ставок стала избыточная ликвидность банковской системы.

«Мы наблюдаем профицит денег в банках, им нет смысла предлагать более высокие ставки. По прогнозам ЦБ, к концу этого года структурный профицит ликвидности увеличится до 3,1–3,5 трлн рублей», — рассказал эксперт «Известиям».

Согласно данным АСВ, главное снижение ставок по вкладам пришлось на первое полугодие 2017 года. Во второй половине года тенденция замедлилась из-за процентной политики по вкладам, проводимой Промсвязьбанком, Бинбанком и «ФК Открытие», которые попали на санацию через ФКБС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ставки идут на дно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доходность по вкладам продолжит падение
Ставки по ним снизятся в марте, кредиты подешевеют к апрелю
Комиссионные доходы банков выросли на 18%
Кредитные организации перестраивают бизнес-модели в поисках новых источников роста прибыли

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017