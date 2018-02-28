Ставки идут на дно

Ставки по вкладам достигнут дна к концу 2019 года, остановившись на уровне 5–6% — к такому выводу пришли аналитики, изучившие отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о развитии рынка депозитов физлиц в 2017 году. Достижение минимального значения доходности могло бы произойти и раньше, если бы не депозитная политика банков, попавших на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Ставки по вкладам шли вниз весь прошлый год, но они опускались медленнее, чем ключевая ставка ЦБ. Средняя доходность депозитов, взвешенная по объему вкладов, на 1 января 2018 года, по данным АСВ, снизилась на 1 п.п. (с 7,4% до 6,4% годовых), при этом ключевая ставка опустилась на 1,6 п.п.

Главная причина падения ставок по вкладам — это избыточная ликвидность банковской системы, подчеркнул управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

— Мы наблюдаем профицит денег в банках, им нет смысла предлагать более высокие ставки, — пояснил эксперт. По прогнозам ЦБ, к концу этого года структурный профицит ликвидности увеличится до 3,1–3,5 трлн рублей. На 1 января 2018 года, по оценкам регулятора, избыток денег составил 2,2–2,6 трлн рублей.

Основное снижение ставок по вкладам пришлось на первое полугодие 2017 года, говорится в материалах АСВ. Во второй половине года тенденция замедлилась из-за процентной политики по вкладам, проводимой Промсвязьбанком, Бинбанком и «ФК Открытие», которые попали на санацию через ФКБС. Эти кредитные организации компенсировали оттоки средств корпоративных клиентов деньгами физлиц, привлекая их повышенными ставками. Так, согласно финансовой отчетности за июль–декабрь 2017 года, банк «ФК Открытие» потерял 58,6% депозитов предприятий, Бинбанк — 22%, а Промсвязьбанк — 46,8%. В середине ноября прошлого года у Промсвязьбанка была одна из самых привлекательных ставок в 8,55% годовых при вкладах в рублях (сейчас — 7%). У Бинбанка по аналогичным депозитам ставка в декабре 2017 года составляла 8,3% (сейчас — 7,7%).

После перехода трех банков в ФКБС их политика ставок долгое время оставалась более агрессивной, чем у других сопоставимых игроков, отметил Александр Сараев из «Эксперт РА».

— До момента акционирования Банком России портфель пассивов физлиц у нас сокращался. Восстановление и последующий рост розничного портфеля начались только в IV квартале прошлого года. С ноября 2017 по январь 2018 года объем средств физлиц в нашем банке прирос на 28 млрд рублей, — пояснил член правления банка «ФК Открытие» Вениамин Полянцев.

В Бинбанке отказались от комментариев, в Промсвязьбанке не предоставили оперативный комментарий.

Ставки по вкладам населения продолжат снижаться и к концу 2019 года упадут до 5–6% — дальше опускаться они уже не будут, прогнозируют банковские аналитики, опрошенные «Известиями». Одна из причин — это дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ до 6,25% — такой она станет к концу 2019 года, когда потенциал смягчения монетарной политики регулятора будет исчерпан, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Когда ключевая ставка ЦБ опустится ниже 7%, ставки по депозитам достигнут своего предела, отметила генеральный директор консалтинговой группы «НЭО Центр» Валерия Плотникова.

Если же кредитные организации станут держать ставки по вкладам выше, чем у топ-10 банков страны, то это приведет к росту их издержек, в частности, на отчисления в фонд страхования вкладов, подконтрольный АСВ.