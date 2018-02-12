Доходность по вкладам продолжит падение

Потенциальным вкладчикам стоит поторопиться, а заемщикам, наоборот, подождать: к марту банки уменьшат ставки по депозитам, а к апрелю — по кредитам. Таковы итоги опроса банкиров и экспертов, проведенного «Известиями» по итогам первого в 2017 году заседания совета директоров ЦБ по монетарной политике, принявшего решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта. Банк России продолжит смягчать монетарную политику, так что до конца года процентные ставки могут упасть еще больше.

Крупнейшие банки намерены уменьшить ставки под вкладам населения уже в марте 2018 года. Доходность депозитов снизится в среднем на 0,25 п.п. до 5,75–6,25%, рассказали «Известиям» представители крупнейших банков и экономисты. Но банкиры делились своими планами весьма неохотно: из всех респондентов о своих намерениях рассказали лишь в шести кредитных организациях.

Так, например, Совкомбанк планирует опустить ставки по вкладам на 0,3 п.п. Уральский банк реконструкции и развития уменьшит доходность депозитов на 0,25–0,5 п.п. Почта банк не планирует снижения ставок по депозитам значительно, рассказал представитель кредитной организации. В ХКФ-банке рассказали лишь, что уменьшение ставок по вкладам продолжится и будет происходить плавно. Некоторые из опрошенных «Известиями» банков не собираются менять доходность по депозитам физлиц. Такой стратегии придерживаются, например, в банках «Ак Барс» и «Дельтакредит».

К концу года ставки по вкладам населения опустятся в среднем на 1 п.п., прогнозирует директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. По ее мнению, короткие депозиты станут менее доходными еще на 1–1,5 п.п., а вклады свыше года — на 0,5–1 п.п. Это произойдет, в частности, за счет дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), пояснила Наталия Шилова. Она считает, что ЦБ опустит ключевую ставку до 6,5–6,75% к концу года. Сейчас среднерыночные ставки по вкладам составляют те же 6–6,5% годовых, напомнил главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

Эксперты и банкиры прогнозируют снижение ставок по вкладам в ближайший месяц не случайно: в минувшую пятницу, 9 февраля, ЦБ на первом в этом году заседании совета директоров по ДКП опустил ключевую ставку до 7,5%. Регулятор свое решение объяснил тем, что темпы роста цен в стране остаются устойчиво низкими, также уменьшаются инфляционные ожидания.

Небольшая коррекция ключевой ставки приведет к сопоставимому удешевлению кредитов, считает замдиректора института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Причем, ставки по вкладам будут снижаться быстрее, чем ставки по кредитам, уверен эксперт. По его словам, рынок быстрее реагирует на снижение ключевой ставки уменьшением доходности депозитов из-за избытка ликвидности на рынке: по данным ЦБ на конец 2017 года она превысила 2 трлн рублей.

Если депозитные ставки пойдут вниз уже в марте, то коррекция по кредитным процентам будет длиться немного дольше, отметил Максим Петроневич. Он пояснил, что банки активно снижали ставки по ссудам в прошлом году, и маржинальность их бизнеса упала, поэтому сейчас они будут делать это аккуратно. За год цена необеспеченных кредитов уменьшится в общей сложности на 1,5–2,5 п.п., а по ипотеке — на 1 п.п., прогнозирует Наталия Шилова. При том что уже сейчас кредит на покупку жилья можно взять под 9–9,5%.

В Банке России не исключают того, что до конца года будет закончен переход от жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной — это будет и дальше толкать вниз ставки по депозитам и кредитам, что, в свою очередь, приведет к повышению спроса населения на заемные ресурсы.