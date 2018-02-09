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Центробанк РФ вновь снизил ключевую ставку — до 7,5% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Центробанк РФ снижает ключевую ставку до 7,5% годовых — на 25 базисных пунктов. Соответствующее решение в пятницу принял совет директоров регулятора, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются», — говорится в документе.

По оценкам Центробанка, большинство показателей годовой инфляции, которые отражают наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, находится ниже 4%.

Краткосрочные проинфляционные риски ослабли, в связи с чем баланс инфляционных и экономических рисков немного сместился в сторону рисков для экономики, подчеркнули в Банке России.

ЦБ РФ в этих условиях продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода в 2018 году «от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике».

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова предположила, что ЦБ РФ может во втором полугодии текущего года с большой вероятностью снизить ставку ближе к 7%, передает RNS.

При этом председатель комитета ГД по финансовому рынку, глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков Ключевая заявил порталу iz.ru, что до конца года ставка может опуститься ниже 6%.

Телеканал «Звезда» напоминает, что 15 декабря прошлого года Центробанк снизил ключевую ставку до 7,75% годовых. 

Отметим, рубль демонстрирует рост после решения Центробанка снизить ключевую ставку.

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