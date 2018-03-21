Прямой эфир

Потребительские ожидания россиян второй год подряд показывают рост

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне второй год подряд демонстрируют улучшение потребительского настроения. Около 23% населения считают, что их материальное положение улучшится.

Об этом говорится в февральском докладе Банка России «Инфляция и инфляционные ожидания», с которым ознакомились в «Известиях».

Положительный настрой вызван низкой инфляцией (рост потребительских цен в 2017 году составил всего лишь 2,5%), укреплением рубля и ростом реальных зарплат населения, которые в прошлом году увеличились на 3,5%, по данным Росстата.

Положительная тенденция сохранится как минимум до 2020-го, считают в Минэкономразвития. Так, общий рост доходов за три года составит 4,4%, инфляция останется в рамках 4%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Весеннее настроение

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017