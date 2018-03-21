Весеннее настроение

Количество россиян, ожидающих улучшения своего материального положения в ближайший год, составило 23%, что стало повторением рекорда, показанного годом ранее, говорится в докладе Банка России «Инфляция и инфляционные ожидания» за февраль. На оптимизм россиян повлияли непривычно низкая инфляция, рост экономики, увеличение реальных зарплат и укрепление рубля, отмечают аналитики.

Общие потребительские настроения россиян улучшаются уже больше года. На конец декабря индекс потребительских настроений (ИПН) составил 99 пунктов, а первые два месяца этого года показатель держится на отметке в 106 пунктов, что является лучшим результатом за последние 2,5 года. Эти данные приводятся в докладе Банка России «Инфляция и инфляционные ожидания» за февраль.

Справка «Известий» ИПН — это макроэкономический индикатор, необходимый для прогнозирования поведения потребителей. Для расчета индекса используются базовые опросы, отражающие оценки и ожидания населения относительно личного благосостояния, экономического развития страны и ситуации на потребительском рынке. Исследование в интересах ЦБ осуществляет социологическая компания «инФОМ»

Выросла и численность россиян, ожидающих в ближайший год пополнения в своих кошельках: в январе и феврале об этом заявили 23% россиян (ранее такой показатель достигался только один раз — в январе 2017-го). При этом на минимальных значениях оказалось количество респондентов, которые считают, что в течение следующих 12 месяцев их материальное положение ухудшится, — 12% (этот показатель достигался только дважды — в мае 2014-го и в июне 2010-го.)

В ЦБ положительный тренд связывают с низкой инфляцией. В 2017 году рост потребительских цен составил всего лишь 2,5% — это лучший результат за всю новейшую историю России. Также в прошлом году страна вышла из острой фазы кризиса: экономика приспособилась к относительно низким ценам на нефть, стали расти реальные зарплаты населения, которые в прошлом году увеличились на 3,5%, по данным Росстата. В связи с этим пошло в рост и потребление: розничный товарооборот вырос впервые за три года — на 1,2%.

Из-за снижения ставок до 9–9,5% потянулись в прошлом году граждане и за ипотекой. Всего в 2017 году, по оценке АИЖК, было выдано около 1,1 млн кредитов на 2 трлн рублей, что стало новым рекордом ипотечного рынка.

Доля россиян, считающих, что их материальное положение улучшается, будет расти и дальше, прогнозирует профессор РАНХиГС Александр Щербаков. Он связывает это с улучшением экономической ситуации в стране и увеличением зарплат. По его мнению, экономика будет расти и дальше.

На улучшение потребительских настроений населения повлиял также стабильный курс рубля, добавил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Наша валюта укреплялась весь прошлый год. Если на начало января 2017-го курс был порядка 60 руб./$, то в январе этого года — 56 руб./$.

В целом есть предпосылки к тому, чтобы экономические настроения россиян улучшались и дальше. По макропрогнозу Минэкономразвития до 2020 года реальные зарплаты и доходы населения будут увеличиваться: общий рост доходов за три года составит 4,4%. Экономика будет расти темпами по 2%, инфляция останется в рамках таргета ЦБ в 4%, ожидают в министерстве.