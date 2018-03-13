Россияне вернулись к потреблению

Российские граждане сменили свою модель поведения: после двух лет накопления сбережений они начали тратить. В прошлом году оборот розничной торговли впервые с 2015 года показал рост в 1,2%. Увеличению оборота розницы способствовал рост выдачи потребительских кредитов и кредитных карт. Начало 2018 года сопровождалось дальнейшим ростом потребительского спроса, отмечают в ЦБ. В этом году, по прогнозам аналитиков, оборот розничной торговли покажет рост, аналогичный прошлогоднему.

Оборот в розничной торговле в сопоставимых ценах по итогам прошлого года составил 29,8 трлн рублей — это на 1,2% больше показателя 2016 года, свидетельствуют данные Росстата. До 2017 года в течение двух лет наблюдалось снижение этого показателя: в 2016 году — на 5%, в 2015-м — на 10%.

В этом году тенденция к росту сохранилась: в январе оборот торговых организаций составил 2,3 трлн рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 2017 года. «В январе отмечалось дальнейшее расширение потребительского спроса на фоне роста заработной платы и потребительского кредитования населения», — говорится в исследовании Банка России «Инфляционные ожидания населения» за февраль 2018 года. По оценке заместителя начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максима Петроневича, оборот розницы за этот год может вырасти еще на 1,2%.

Справка «Известий» В 2017 году, по данным Росстата, в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,2%, непродовольственных товаров — 51,8%. Согласно исследованию ЦБ, в феврале этого года наблюдается положительный настрой в ответах граждан на вопрос о благоприятности текущего момента для крупных покупок — этот показатель улучшается четвертый месяц подряд и достиг максимума с начала 2015 года.

В 2015 году россияне начали экономить, они стали откладывать деньги и погашать кредиты. В 2017-м, после того как доходы населения перестали падать, сберегательная модель поведения снова сменилась на потребительскую, отметил руководитель департамента исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов.

— На рынке произошли позитивные изменения: потребительское кредитование подстегнуло оборот, — сказал представитель Ассоциации компаний розничной торговли Роман Черниговцев. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, за первые три квартала прошлого года выдача банками потребительских кредитов выросла на 33,2%, кредитных карт — на 32,7%.

«В июне прекратилось падение реальных располагаемых денежных доходов населения в годовом сопоставлении, что в определенной степени связано с устойчивым ростом в течение 2017 года реальной зарплаты, а также вероятным восстановлением положительной динамики других доходов», — отмечал Банк России в своем докладе «Экономика. Информационно-аналитические комментарии».

Наметившийся рост потребления заметили торговые сети — они активизировали свои программы по открытию новых точек. Как указывается в исследовании «Индекс директора по развитию» компании «Магазин магазинов», если в 2016 году основные торговые сети только на 40% выполнили свои планы по открытию новых помещений, то в 2017-м они были исполнены с превышением. Так, сети открыли в прошлом году 1656 торговых точек при плане в 1620. По оценке консалтинговой компании CBRE, развивались крупные форматы (Leroy Merlin — 20 новых магазинов, Decathlon — 8, Metro Cash&Carry — 2), продуктовые супермаркеты («Дикси» — 225 магазинов) и фешн-ритейл (Under Armour — 80 магазинов, Familia — 40).

Если тенденция роста оборота розничной торговли сохранится и в этом году, то большинство компаний продолжит наращивать свое присутствие, открывая дополнительные магазины по всей России. На этом фоне всё острее становится конкуренция за покупателя, а это зачастую ведет к снижению цен.