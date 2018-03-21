Прямой эфир

Завод лимонной кислоты построят за 7 млрд рублей в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завод по производству пищевой лимонной кислоты планируют построить за 7 млрд рублей в Чаплыгинском районе Липецкой области. Об этом сообщил заместитель главы Чаплыгинского района Роман Жидких.

19 апреля 2018 года планируется начать строительство нового завода ООО «Ярко-Липецк». Достроенный объект даст 300 рабочих мест, а проектная мощность производства будет составлять 20 тыс. т в год, сообщает ИА «Абирег».

Реализовать проект планируется за 7 млрд рублей. Окончательный этап строительства и его завершение ориентировочно назначено на 2020 год.

Дата начала строительства объекта переносилась шесть раз. Изначально старт работ был назначен на весну 2016 года, а размер необходимых инвестиций составлял 3,2 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Казанский вертолетный завод запустил цех гальванического производства
«Липецк» может разорвать отношения с Lifan
Китайский автопроизводитель не готов к строительству завода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017