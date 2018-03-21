Завод лимонной кислоты построят за 7 млрд рублей в Липецкой области

Завод по производству пищевой лимонной кислоты планируют построить за 7 млрд рублей в Чаплыгинском районе Липецкой области. Об этом сообщил заместитель главы Чаплыгинского района Роман Жидких.

19 апреля 2018 года планируется начать строительство нового завода ООО «Ярко-Липецк». Достроенный объект даст 300 рабочих мест, а проектная мощность производства будет составлять 20 тыс. т в год, сообщает ИА «Абирег».

Реализовать проект планируется за 7 млрд рублей. Окончательный этап строительства и его завершение ориентировочно назначено на 2020 год.

Дата начала строительства объекта переносилась шесть раз. Изначально старт работ был назначен на весну 2016 года, а размер необходимых инвестиций составлял 3,2 млрд рублей.