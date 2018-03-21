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Сбербанк назвал объем выдачи льготной ипотеки в 2018 году

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Сбербанк планирует выдать в 2018 году ипотечных кредитов по госпрограмме субсидирования на сумму 200 млрд рублей, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Мы сегодня уже выдаем кредиты от 7,5% по различным льготным программам — для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и, надеюсь, что в этом году мы более 200 млрд рублей выдадим по этой программе», — сказал Греф.

Ранее стало известно, что помимо Сбербанка льготную ипотеку для семей с детьми будут выдавать 46 банков, из которых 21 — региональные. Всего на эти цели власти РФ выделили 600 млрд рублей.

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