Сбербанк назвал объем выдачи льготной ипотеки в 2018 году

Сбербанк планирует выдать в 2018 году ипотечных кредитов по госпрограмме субсидирования на сумму 200 млрд рублей, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы сегодня уже выдаем кредиты от 7,5% по различным льготным программам — для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и, надеюсь, что в этом году мы более 200 млрд рублей выдадим по этой программе», — сказал Греф.

Ранее стало известно, что помимо Сбербанка льготную ипотеку для семей с детьми будут выдавать 46 банков, из которых 21 — региональные. Всего на эти цели власти РФ выделили 600 млрд рублей.