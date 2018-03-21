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Сроки назначения маткапитала значительно сократят

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сроки назначения материнского капитала будут сокращены до 15 дней, рассказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

По его словам, такой законопроект уже есть, и ПФР нужно готовиться к сокращению сроков.

Маткапитал выплачивается российским гражданам при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка. На данный вид соцпомощи могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Его размер в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.

На сегодняшний день полностью распорядились средствами 59,8% обладателей сертификатов или 5 млн человек, при этом основной объем средств (86,1%) используется на улучшение жилищных условий, указывает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru выяснил, как господдержка мотивирует на пополнение в семье около половины женщин и треть мужчин. Также среди мотивов завести второго ребенка — это стремление укрепить семью и надежда на поддержку в старости.

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