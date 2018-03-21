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Внук вытащил из горящего дома 81-летнюю бабушку в Уфе

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Мужчина вытащил из горящего частного дома свою 81-летнюю бабушку в Уфе, Ресупблика Башкортостан. Об этом рассказала инженер ОПП по Ленинскому району Уфы Ольга Колбина.

Инцидент произошел вчера вечером, 20 марта, в одном из частных жилых домов. Ничего не подозревающий 32-летний мужчина ехал навестить свою бабушку, но на подъезде увидел, что дом горит, сообщает ИА «Башинформ».

Мужчина ринулся в дом, нашел спящую пенсионерку и вытащил ее на улицу. Затем он хотел вернуться в дом и попытаться потушить пожар, но пламя уже сильно разгорелось и охватило всё здание.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения на другие дома. Специалисты назвали предварительную причину возгорания — аварийный режим работы электросети.

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