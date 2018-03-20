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Пожарный погиб при тушении дома в Амурской области

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Пожарный погиб при тушении двухквартирного дома в селе Сазанка Свободненского района Амурской области, сообщает начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по области Денис Долинин.

Трагедия произошла вчера, 19 марта, в одном из жилых двухквартирных домов. Пожарные прибыли по вызову и ликвидировали возгорание дома, а затем начали проливать, разбирать и осматривать сгоревший дом.

На одного из пожарных гарнизона обвалился потолок, а затем под тяжестью провалился пол, сообщает Амурская служба новостей.

В результате обвала пожарный погиб на месте от полученных травм. Следственное управление Следственного комитета России проведет по факту произошедшего проверку.

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