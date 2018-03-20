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Прокуратура проверяет работу сгоревшего в Приморье приюта для бездомных

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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Прокуратура Приморского края проверяет информацию СМИ о том, что в доме, где в ночь на вторник, 20 марта, во время пожара погибли люди, работал приют для бездомных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сообщается, что при пожаре погибли 4 человека. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как передает «РИА Новости», трое из четверых погибших на пожаре в приюте во Владивостоке были прикованы к постели. Всего в доме жили 18 человек. Сообщается, что причиной возгорания стало замыкание проводки.

Пожар произошел поздно вечером 19 марта. Пожарные расчеты прибыли на место в течение семи минут, однако дом уже был полностью объят огнем. Им удалось спасти 11 человек. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.

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