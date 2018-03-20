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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Четыре человека погибли, 11 спасены во время пожара в одном из частных жилых домов Владивостока. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю.

Возгорание произошло поздно вечером в понедельник. Пожарные расчеты прибыли на место в течение семи минут, однако дом уже был полностью объят огнем.

«Пожарным удалось вывести из огня четыре человека, еще семь было эвакуировано», –– говорится в сообщении МЧС.

При этом были обнаружены тела четырех погибших.

Общая площадь пожара составила 70 кв. м. В тушении приняли участие 36 человек и 11 единиц техники.

Отмечается, что в доме были установлены системы оповещения о пожаре, реагирующие на дым.

«Были установлены пожарные дымоизвещатели, сработка которых спасла жизни спящих людей, находившихся в доме, и позволила жильцам своевременно сообщить о пожаре», –– добавили в МЧС.

По данным ТАСС, в сгоревшем доме находился приют для бездомных.

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