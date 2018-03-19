Пожар в Австралии уничтожил более 70 домов

Небо в дыму, всполохи огня поднимаются на десятки метров над землей. Пожар в городе Татра в Австралии уничтожил более 70 домов и построек. Это только предварительные оценки колоссального ущерба. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Полностью выгорели 40 тыс. га пастбищ вместе со скотом. Огонь распространялся очень быстро из-за сильного ветра и жары.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.