Самолеты Ту-204 и Ил-76 получат российские запчасти вместо украинских

Украинские детали и узлы для самолетов Ту-204 и Ил-76 заменены на российские, сообщили в среду, 21 марта, в пресс-службе корпорации «Ростех». Агрегаты требовались для комплектации гидроприводов, уточняет телеканал «Звезда».

«Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76», — пояснили в корпорации.

Выпуск линейки компонентов организовал холдинг «Технодинамика», ранее в два раза увеличивший количество выпускаемых комплектов механизмов и узлов для гидроприводов ГП-25, которые используются на лайнерах типа Су-30, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что ПАО «Ил» готово максимально оперативно наладить серийное производство новых самолетов Ил-114-300 для замены иностранных авиалайнеров, используемых российскими авиаперевозчиками для межрегиональных перелетов.