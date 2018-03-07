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Путин назвал импортозамещение временным явлением

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Импортозамещение является временным явлением и инструментом для настройки текущей ситуации, заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимателями в Самаре.

По словам главы государства, эта мера не должна подрывать конкуренцию на рынке. Импортозамещение необходимо было для обеспечения безопасности страны, например, в сфере оборонной промышленности, и государство было вынуждено пойти на это.

«Мы это делали для того, чтобы поддержать отечественного производителя в сложных экономических условиях, при нарушении и искажении конкуренции со стороны наших партнеров, когда они вводят различные санкции», — цитирует Путина телеканал «Звезда».

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