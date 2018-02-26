Прямой эфир

Рогозин рассказал о темпах замещения вооружений в ОПК

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О темпах замещения образцов вооружений Украины, НАТО и Евросоюза рассказал первый вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что программа импортозамещения началась в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) четыре года назад после введения первых санкций стран Запада против России.

Как пишет «Коммерсант», Рогозин заявил, что украинская продукция замещена в более чем ста образцах вооружений. Что касается продукции стран — членов НАТО и НЕС, то замещено более 200 образцов.

«Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах, по продукции стран НАТО и ЕС — образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше — около 200», — приводит слова Рогозина «Федеральное агентство новостей».

Вице-премьер отметил, что при планировании замещения перед конструкторами стояла задача не делать копии вооружений, а разрабатывать их современные аналоги.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что антироссийские санкции сохранятся навсегда, поскольку являются показателем усиления России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин рассказал о подписании президентом новой госпрограммы вооружения
Рогозин показал экипировку российского «солдата будущего»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017