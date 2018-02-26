Рогозин рассказал о темпах замещения вооружений в ОПК

О темпах замещения образцов вооружений Украины, НАТО и Евросоюза рассказал первый вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что программа импортозамещения началась в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) четыре года назад после введения первых санкций стран Запада против России.

Как пишет «Коммерсант», Рогозин заявил, что украинская продукция замещена в более чем ста образцах вооружений. Что касается продукции стран — членов НАТО и НЕС, то замещено более 200 образцов.

«Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах, по продукции стран НАТО и ЕС — образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше — около 200», — приводит слова Рогозина «Федеральное агентство новостей».

Вице-премьер отметил, что при планировании замещения перед конструкторами стояла задача не делать копии вооружений, а разрабатывать их современные аналоги.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что антироссийские санкции сохранятся навсегда, поскольку являются показателем усиления России.