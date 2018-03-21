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Экс-премьер Украины объяснил разрыв экономического сотрудничества с Россией

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Программа экономического сотрудничества с Россией оказалась не нужна для фактического руководства Украины. Такое мнение в интервью порталу iz.ru высказал бывший украинский премьер Николай Азаров.

21 марта правительство Украины на заседании кабинета министров без обсуждения приняло решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Москвой. Программа, одобренная странами в 2011 году, была рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривала сотрудничество России и Украины в различных сферах: торговле, транспорте, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной, а также формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, совершенствование режима свободной торговли и защиты прав инвесторов.

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«Эту программу закрыли, потому что ни [премьер-министру Владимиру] Гройсману, ни [президенту Петру] Порошенко Украина не нужна. Тем более украинская промышленность не нужна американцам, европейцам, которые курируют и управляют сегодня в стране. Если правительство не думает о своей стране, то на какой черт эта страна нужна тем, кто ей фактически управляет», — сказал Азаров.

По мнению экс-премьера, от разрыва экономических связей с Россией в первую очередь проиграла сама Украина.

«Это программа была широкого, всестороннего развития прежде всего украинской промышленности. Она предусматривала, например, строительство завода по производству полуфабриката ядерного топлива «ТВЭЛа». Теперь не будет этого. Страна лишилась своей энергетической независимости в части ядерного топлива. Это 50-55% выработки электроэнергии», — сказал Азаров.

По словам бывшего главы украинского кабмина, благодаря своим действиям министры в республике окончательно «поставили крест» на кораблестроении, поскольку программа экономического сотрудничества предусматривала загрузку украинских кораблестроительных заводов, которые всегда имели с этим проблемы. 

«Таких примеров масса, потому что программа разрабатывалась целый год. Она охватывала десятилетний период. И прежде всего необходима для модернизации загрузки промышленности Украины. От этого выиграл бы украинский народ. Это новые рабочие места, высокая заработная плата и так далее», — подчеркнул Азаров.

В свою очередь, замдиректора, комментируя решение Киева в беседе с РЕН ТВ, отметил, что в действительности договор между Россией и Украиной был расторгнут гораздо раньше, после смены власти в республике.

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