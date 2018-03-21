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Трое жителей Франции выиграли в лотерею €1 млн

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Трое друзей из департамента Дордонь во Франции выиграли в лотерею EuroMillions €1 млн. Об этом в среду, 21 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету 20minutes.

Сообщается, что обладателями крупного выигрыша трое французов стали еще 23 февраля, однако СМИ стало известно об этом событии только сейчас. Отмечается, что друзья намерены между собой поделить сумму. Когда они пришли проверить лотерейный билет в табачный киоск, были уверены, что выиграли всего €2.

В начале февраля житель Финляндии стал счастливым обладателем выигрыша в €90 млн в лотерее Eurojackpot. Эта сумма стала самым крупным выигрышем в Европе. Купон был заполнен в Лоймаа.

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