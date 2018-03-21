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Путин поручил проработать список на помилование из 16 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поручил администрации Кремля проработать список на помилование, переданный ему кандидатом на пост главы государства Ксенией Собчак. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Список из 16 человек  был передан Путину 19 марта, когда вновь избранный президент встречался со своими соперниками по выборам.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

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